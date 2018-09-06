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FETÖ'nün 'istihbarat imamı' hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet savcısı tarafından Gaziantep Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu olduğu belirtilerek cezalandırılması istenen FETÖ'nün 'mahrem imamı' Mesut Hançerkıran isimli zanlı"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:32
FETÖ'nün 'istihbarat imamı' hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen Mesut Hançerkıran ile avukatı katıldı.

Sanık Hançerkıran, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ne 'mahrem imamlık' ne de başka bir imamlık yapmadım. Bu iddianın nedenini bilmiyorum. Suçsuzum beraatımı talep ederim." diye konuştu.

FATİH KOD ADINI KULLANMIŞ

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock'u akrabası adına aldığı iki ayrı telefon hattında kullandığını, "Fatih" kod adını kullandığını, Gaziantep Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:32
  1. FETÖ
  2. 8. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Mesut Hançerkıran
  4. Cumhuriyet savcısı
  5. ByLock
  6. Fatih
  7. Gaziantep Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280239 dk önce
    Bu hükumet ne kadar daha Vatan hainlerini beslemeye devam edecek. Benim bir vatandaş olarak geçinme kaygısı ile yaşarken benden kesilen vergilerle bu hainlerin geçinme derdi olmadan neden yaşatılmasına izin veriliyor. Asıl hainlik budur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kesilen vergilerle bu ülkeye ihanet eden insanların karnın doyurulup yatacak sıcak bir yerde yaşatılması revamı? Dışarıda bu vatan için canını verecek insanlar sokaklarda aç yatıyorken vatan hainleri sefa çekiyor. Ne yapalım bizlerde mi hain ve namussuz olalım.
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