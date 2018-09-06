FETÖ'nün 'istihbarat imamı' hapis cezasına çarptırıldı
Cumhuriyet savcısı tarafından Gaziantep Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu olduğu belirtilerek cezalandırılması istenen FETÖ'nün 'mahrem imamı' Mesut Hançerkıran isimli zanlı"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.06 Eylül 2018 Perşembe 11:32
Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen Mesut Hançerkıran ile avukatı katıldı.
Sanık Hançerkıran, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ne 'mahrem imamlık' ne de başka bir imamlık yapmadım. Bu iddianın nedenini bilmiyorum. Suçsuzum beraatımı talep ederim." diye konuştu.
FATİH KOD ADINI KULLANMIŞ
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock'u akrabası adına aldığı iki ayrı telefon hattında kullandığını, "Fatih" kod adını kullandığını, Gaziantep Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
YORUM YAZ