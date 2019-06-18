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FETÖ'nün İstanbul'daki "kadın yapılanması" davasında karar

Tutuklu sanık Fidan Yılmaz, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

18 Haziran 2019 Salı 13:29
FETÖ'nün İstanbul'daki "kadın yapılanması" davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'daki "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanık Fidan Yılmaz'a, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fidan Yılmaz ve avukatı katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Yılmaz, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, ''Örgüt yöneticisi olsam kaçardım. Örgüt mensupları kendilerini kurtarmak için benim üzerime suçu attılar. Çalıştığım okulda (kapatılan Fatih Koleji) tanınan biriyim. Yaşımdan kaynaklı olarak bana saygı duyarlardı. Çocuklarımdan uzağım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatının son beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Yılmaz hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan dava açıldığını ancak elde edilen deliller doğrultusunda sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediğini belirten heyet, sanığa bu suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin 2018 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Fidan Yılmaz'ın, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:29
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