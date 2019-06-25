FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıkların talepleri alındı.



Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, telefonundaki programları kendisinin hiç indirmediğini, kendisinin bu işlerle ilgisinin olmadığının cep telefonu incelemelerinde ortaya çıktığını iddia eden Kavurmacı, örgüte karşı tavır almak için her şeyi yaptığını, çocuklarını okullarından aldırdığını, şirket çalışanlarını örgüte karşı uyardığını, bu örgütle ilişiği olan firmalarla ilişkilerini kestiğini savundu.

Bir diğer tutuklu sanık Faruk Güllü de FETÖ ile bağının olduğuna dair bir delilin olmadığını, cami, cemaat ayrımı yapmadan talebelere yardım ettiğini, 2011’den sonra derneklerden istifa etmesine rağmen 35 aydır tutuklu olduğunu, kendisinde Bylock ve ABD dolarının bulunmadığını, hesaplarında yanlış bir hareketin olmadığını iddia etti.

Diğer tutuklu sanıklar da tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının beklenmesine, bir kısım sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına, bir kısım sanıkların mal varlıklarının üstündeki tedbirlerinin kaldırılmasına ve yakalamalı sanıkların yakalanmalarının beklenmesine hükmetti.



FİADER soruşturması kapsamında 25 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir’in haklarında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek, tahliyelerine karar verdi.



Duruşma, 7 Ekim’de Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

