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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına devam edildi

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:48
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması sürdü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, dosyaya gelen evraklar okundu. Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, sanıkların telefonlarında yapılan inceleme sonuçlarını okudu.

Gelen raporlarda bir kısım sanıkların, telefonlarında suç unsurlarının bulunmadığı, bir kısmında ise Kakao, Bylock gibi programların ve herkul.org ile ilgili olarak log kayıtlarının olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı’nın telefon incelemesinde Kakao programını kullandığı, herkul.org, risali nur, zaman gibi log kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Bir diğer tutuklu sanık Faruk Güllü’nün telefon incelemesinde ise "Estonya’da maklube ziyafeti" yazılarak bir fotoğrafın paylaşıldığı, özgür herkul.org sitesine giriş kayıtlarının olduğu kaydedildi.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, Ömer Faruk Kavurmacı’nın sağlık durumundan dolayı cezaevi şartlarında kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor geldiğini, raporda, Kavurmacı’nın cezaevinde kalmasına ilişkin sorun olmadığı, takibinin yapılması gerektiğinin yer aldığını söyledi.

Başkan Yıldırım, bir kamyonette ele geçirilen TUSKON belgeleriyle hazırlanacak raporun ise hazır olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, cevabı gelmeyen yazıların dönüşlerinin beklenmesini, bazı sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Bir kısım sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.



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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:48
  1. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  2. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. iş dünyası yapılanması
  4. Silivri Ceza İnfaz Kurumları
  5. TUSKON

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