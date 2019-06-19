0553 313 94 23

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına devam edildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:54
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, bir kısım tanıklar dinlenildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tanık olarak dinlenen Özgür Oktay, Aydınlı Grup'ta satış danışmanı olarak işe başladığını, daha sonra şirketin olduğu binadaki mağazada müdür olarak görev yaptığını, şirkette hediye verme yetkisinin genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve asistanları ile avukat Tarık Çilekçi'de olduğunu söyledi.

Tanık Oktay, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı tarafından o zamanlar kamuda görevli tanınmış FETÖ'cü olan kişilere mağazadan hediye verilmediğini, çoğunlukla Çilekçi'nin tanıdıklarının mağazaya geldiğini ifade ederek, "Her sene mağaza müdürleri olarak Sapanca'ya götürülüyorduk. Ahmet Sait Kavurmacı liderliğinde götürüldük. Burada Türkçe Olimpiyatları videoları izletildi, sempati duymamız için. Tekstilden Ahmet Sait Kavurmacı sorumluydu." dedi.

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "17-25 Aralık'tan önce her yerde canlı yayınlanan Türkçe Olimpiyatları mı izletildi sadece?" sorusuna tanık Oktay, "Evet sadece Türkçe Olimpiyatları izletildi, sonrasında iş ile ilgili programlar yapıldı. Bir günlük programlardı. Sadece bir yıl gittiğimizde bu video izletildi. Diğer yıllar böyle bir şey olmadı." şeklinde cevap verdi.

Diğer tanık Hüseyin Alptekin ise güvenlik görevlisi olarak şirkette çalıştığını, daha sonrasında Ahmet Sait Kavurmacı'nın şoförlüğünü yaptığını, Kavurmacı'nın yurt dışına gitmesinden sonra şirkette baş şoför olarak görevine devam ettiğini söyledi.

Tanık Alptekin, Ahmet Sait Kavurmacı'nın gittiği yerlerle ilgili bilgi vererek, yazlıkta 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile ilgili kitapların yakıldığını, yakılanlar arasında dijital herhangi bir şeyin olmadığını, Ömer Faruk Kavurmacı'nın Ahmet Sait Kavurmacı'nın gittiği sohbetlere toplantılara katılmadığını ifade etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:54
  1. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  2. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki
  4. TUSKON

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gösterilenler...
    1. Gösterilenler...
    2. Düzce polisinden drone destekli..
    3. Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip..
    4. Meram Çevre Müdürlüğü ekiplerinden..
    5. Engelliler Meclisinden sanatsal sergi
    6. Manisa Şehir Hastanesi 100. ’Bypass’..
    7. BM'den Hak-İş'in mektubuna cevap
    8. Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Olağan..
    9. BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM..
    10. Necip Çarıkçı: “Yeni bir teknik..
    11. Tasarımın incelikleri ve yeni ürün..
    12. Beyşehir Belediyesinden göl..
    13. Mega proje Antalya’da 6417 konutluk..
    14. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    15. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    16. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    17. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    18. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    19. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    20. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu