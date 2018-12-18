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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

Tutuklu 1 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, 9 sanığın mal varlıkları üzerinde bulunan tüm tedbirlerin kaldırılması yönündeki talebi kabul etti- Aralarında Kavurmacı ve Güllü'nün de bulunduğu 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Güllü'nün Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapılarak, cezaevinde kalmasının sanık açısından yaşamsal tehlike arz edip etmediği yönünde rapor aldırılmasına hükmetti

18 Aralık 2018 Salı 19:06
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada Ahmet Tuzlu'nun tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan 11. duruşmada yaklaşık 6 saat süren müzakerenin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet Tuzlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Mehmet Ali Göv, Suat Barış, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in bu hallerinin devamına hükmetti.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da bulunduğu 10 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, Akfel Holding AŞ, Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, ve Aydınlı Hazır Giyim Sanayi Ticaret AŞ, firmalarına atanan kayyumlarla ilgili TMSF'ye müzekkere yazılarak söz konusu şirketlerin mali durumları hakkında bilgi istenilmesine karar verdi.

Tutuklu sanık Faruk Güllü'nün Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapılarak, cezaevinde kalmasının sanık açısından yaşamsal tehlike arz edip etmediği, hastalıklarının cezaevi şartlarında tedavisinin mümkün olup olmadığı yönünde rapor düzenlenmesi kararlaştıran mahkeme heyeti, aralarında Ahmet Tuzlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığın mal varlıkları üzerinde bulunan tüm tedbirlerin kaldırılması yönündeki talebi kabul etti.

Mahkeme heyeti, sonraki duruşmaların 11, 12, 13, 14 ve 15 Mart'ta Silivri'de yapılmasına hükmetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:06
  1. ara karar
  2. Faruk Güllü
  3. FETÖ
  4. Ömer Faruk KAvurmacı
  5. TUSKON

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