FETÖ'nün iletişim kurnazlığı

FETÖ/PDY'ye ait dershanede müdür olarak çalışan Y.S. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcı olan Y.S., merkez Palandöken ilçesindeki gaybubet evinde gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konan Y.S. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Y.S., Bylock programını kullanmadığını, geçimini sağlamak için örgütle iltisaklı dershanelerde müdür olarak görev yaptığını savundu. Y.S., "Örgüt içerisinde mühendisler imamı olarak görev almadım. Yakalandığım gaybubet evinde bir hafta kaldım. Ondan önce ailemle birlikte yaşıyordum. Hakkımda yakalama kararı olduğundan haberdardım. Teslim olma hususunda eşimle tartıştığım için evden ayrılıp gaybubet evine yerleştim" dedi.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARININ FOTOĞRAFLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Y.S. hakkında hazırlanan iddianamede, 'FETÖ/PDY tarafından kullanılan mesajlaşma uygulamaları' başlığı altında ilginç bilgi ve verilere yer verildi. Darbe girişimi sonrası yakalanarak gözaltına alınan şahıslar üzerinden elde edilen mobil cihazlarda inceleme yapıldığına değinilen iddianamede, anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp, Tango, Line, Gmail, ByLock (Turqoise), TelegramX ve Eagle gibi uygulamaların FETÖ/PDY üyelerince faaliyetlerinin deşifresinin önlenmesi amacıyla bu uygulamalara ait ikon resimlerinin kullanılarak içlerine kurulan başka mesajlaşma uygulamaları vasıtasıyla mesajlaştıkları, uygulamalar kullanılmak istendiğinde bir şifre ara yüzü ile karşılaşıldığı, bu uygulamalar içerisindeki yazışmalara şifre girilmek suretiyle ulaşıldığının tespit edildiği vurgulandı.

FETÖ/PDY üyelerinin daha önce ByLock (Turqoise) uygulaması üzerinden şifreli olarak mesajlaştıkları, bunun deşifre olmasından sonra uygulamayı terk ederek farklı uygulamalar üzerinden iletişim kurduklarının görüldüğüne değinilen iddianamede, uygulamalara ait ekran alıntılarını dosyaya konulduğu bildirildi. Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yerleşkesi çevresinde yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürlerinin Whatsapp görünümlü mesajlaşma uygulaması ile şifreli olarak mesajlaştıkları, bu uygulamaya ait ekran alıntılarına iddianamede yer aldı.

Mesajlaşma uygulamalarındaki sahte ve gerçek uygulama ara yüzlerinin görsellerinin eklendiği iddianamede, "Uygulamaların 'abi' olarak tabir edilen ve örgüt içerisindeki bir üst konumundaki kişi tarafından bluetooth ya da mail yolu ile gönderilen link üzerinden kurulduğu, uygulamalarla birlikte uluslararası güvenliği test edilen Tor, Orbot, SuperVpn, Hma Vpn tarzı vpn ve proxy programlarının kurulu olduğu, yapılan sohbet ve yazışmaların içeriğinin belli aralıklarla (yazıldıktan sonra hemen, 1, 2, 3 gün) kendini silmeye programlandığı, uygulamalara giriş şifrelerinin genellikle harf, rakam ve sembollerden oluşan 16-24 arası karakter taşıdığından; mülakat veya sorguda verilen şifrelere itibar edilmemesi gerektiği, örgüt mensubunun gözaltına alınması ya da herhangi bir şüphe durumunda uzaktan erişim yoluyla uygulamanın kaldırılabildiği, tüm mobil cihazlarda (tablet, cep telefonu vb.) yanlış şifre, internete bağlanma, şarjın tümüyle bitmesi gibi durumlarda; uygulamaların başkasının eline geçtiği şüphesi ile Wipe yapılarak geri getirilemeyecek şekilde silmeye programlanmış olduğu tespit edilmiştir" denildi.