FETÖ’nün ilçe imamı ve eşi yakalandı Manisa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı’nın (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenenoperasyonda örgütün sözde ilçe imamı ve eşi gözaltına alındı.

Manisa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı’nın (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenenoperasyonda örgütün sözde ilçe imamı ve eşi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesinde operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Çanakkale’nin Ezine ilçesi sözde ilçe imamı olan H.B. ile Ezine Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama karar bulunan eşi İ.B. yakalandı. Evde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.