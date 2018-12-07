FETÖ'nün "ilçe ablasına" hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tokat Niksar "ilçe ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan Fadime Er, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Er, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Tokat Adliyesinden katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Er, isnat edilen suçlamaların somut bilgilere dayanmadığını iddia etti.

Hayatı boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadığını öne süren Er, geçmiş yıllarda FETÖ'ye ait bir dershanede kısa süreliğine sekreterlik yaptığını, bundan dolayı da suçlanamayacağını savundu.

"Niksar ilçe ablası" olduğuna ilişkin iddianamedeki tespit ve tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Er, eşinin de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığını belirterek beraatini talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, kararı açıkladı. Er, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.