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"FETÖ'nün ikinci adamı"nın yakınlarının cezası onandı

"Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan haklarında verilen 2 yıl 1'er ay hapis cezası onanan, "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun yengesi ve yeğeni, Sakarya'da yakalandı

07 Mart 2019 Perşembe 17:37
"FETÖ'nün ikinci adamı"nın yakınlarının cezası onandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında hüküm verilen, "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun yengesi ve yeğeni cezaevine konuldu.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Cevdet Türkyolu'nun ağabeyi Muharrem Türkyolu'nun eşi Güler ve oğlu Faruk Türkyolu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan verilen 2 yıl birer ay hapis cezası kararı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderildi.

Burada incelenen dosya onanarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Haklarında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan Güler ve Faruk Türkyolu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gözaltına alındı.

Güler ve Faruk Türkyolu, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:37
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