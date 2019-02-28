FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Trabzon'da, FETÖ/PDY hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.28 Şubat 2019 Perşembe 09:42
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Ordu'da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon'da saklandıklarının tespit edilmesi üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında örgütün "bölge talebe mesulü" olan Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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