FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi dolarlar çıkması

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 3 ilde eş zamanlı baskın yapılan hücre evlerinde F serisi dolarların çıktığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre yapılanmasına yönelik 3 ilde gerçekleştirilen ve hücre evlerinde F serisi dolarların bulunduğu operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonda, son olarak bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin arama kaydının bulunduğu İzmir'e gönderildiği belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik Muğla, İzmir ve Denizli'de çalışma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün 16 hücre evine düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin firari olarak arandığı tespit edilmişti.

Evlerde yapılan aramada 175 bin 273 dolar, 195 avro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi riyali, 10 dirhem ele geçirilmişti. El konulan dolarlardan 17'sinin "F" serisi olduğu anlaşılmıştı. Operasyonda, bir kısmı çeşitli yerlere "zulalanmış" çok sayıda akıllı telefon, flash bellek, taşınabilir wifi, laptop, cd, sd kart, harici sim kart, tablet bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, tuşlu telefonlar, örgütsel dokuman ve sahte kimlik ele geçirilmişti.

Öte yandan, aranan şüpheliler ile bir arada kaldıkları tespit edilen 8 kişi hakkında da örgütle bağlantılarına ilişkin araştırma yürütüldüğü, bu kişilere de şüpheli olarak adli işlem yapılacağı bildirilmişti.