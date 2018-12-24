0553 313 94 23

FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi dolarlar çıkması

Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen bir kişinin daha yakalanmasıyla hücre evlerinde gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi- Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9'u tutuklandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:20
FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi dolarlar çıkması

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 3 ilde eş zamanlı baskın yapılan hücre evlerinde F serisi dolarların çıktığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre yapılanmasına yönelik 3 ilde gerçekleştirilen ve hücre evlerinde F serisi dolarların bulunduğu operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonda, son olarak bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin arama kaydının bulunduğu İzmir'e gönderildiği belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik Muğla, İzmir ve Denizli'de çalışma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün 16 hücre evine düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin firari olarak arandığı tespit edilmişti.

Evlerde yapılan aramada 175 bin 273 dolar, 195 avro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi riyali, 10 dirhem ele geçirilmişti. El konulan dolarlardan 17'sinin "F" serisi olduğu anlaşılmıştı. Operasyonda, bir kısmı çeşitli yerlere "zulalanmış" çok sayıda akıllı telefon, flash bellek, taşınabilir wifi, laptop, cd, sd kart, harici sim kart, tablet bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, tuşlu telefonlar, örgütsel dokuman ve sahte kimlik ele geçirilmişti.

Öte yandan, aranan şüpheliler ile bir arada kaldıkları tespit edilen 8 kişi hakkında da örgütle bağlantılarına ilişkin araştırma yürütüldüğü, bu kişilere de şüpheli olarak adli işlem yapılacağı bildirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:20
  1. FETÖ
  2. Muğla
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunu şımart, öldür!
    1. Çocuğunu şımart, öldür!
    2. Küfü öldürün rutubetten kurtulun!
    3. İHH'dan Balkanlar'da 1500 aileye kış..
    4. Vatandaştan Piyango'ya tepki: Bizim..
    5. Müjdat Gezen tutuklandı mı?
    6. İEÜ'den Kuzey Kutbu çalışmalarına destek
    7. Soma'daki terör saldırısı davası
    8. Metin Akpınar tutuklandı mı?
    9. "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım..
    10. Araba fiyatları sahibinden
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. Esedçiler yeni yıl festivalinde eğlendi
    13. Galatasaray'da tarihe geçen genç:..
    14. FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi..
    15. Kamyonun çarptığı polis şehit oldu
    16. Piyasalarda gün ortası
    17. İYİ Parti belediye başkan adayları..
    18. Adana'da iki kardeşin öldüğü yangına..
    19. Hamas Sözcüsü Akit’e konuştu: Kudüs..
    20. Ters yönden ölümüne gazladılar!
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor