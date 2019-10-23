FETÖ'nün hücre evleri soruşturmasında 41 gözaltı FETÖ'nün hücre evlerine yönelik Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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