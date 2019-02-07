FETÖ'nün hücre evine operasyon Amasya'da FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı- Hücre evinde yapılan aramada 9 bin 242 lira, 577 dolar ve 50 avro ele geçirildi

AMASYA (AA) - Amasya'da FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhcui Mahallesi'nde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olarak aranan "Elif" kod adlı Zeynep B, "Buse" kod adlı Beyza E. ve Hanife B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 9 bin 242 lira, 577 dolar ve 50 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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