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FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 'öğretmen' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda "öğretmen" olduğu değerlendirilen bir kişi saklandığı hücre evinde yakalanarak tutuklandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:48
FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 'öğretmen' tutuklandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında "öğretmen" olduğu değerlendirilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem yapılanmasında "öğretmen" konumunda bulunduğu değerlendirilen H.E'yi kent merkezinde saklandığı hücre evinde yakaladı.

Gözaltına alınan H.E, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:48
  1. Eskişehir
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  4. mahrem yapılanma
  5. hücre evi

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