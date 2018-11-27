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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

27 Kasım 2018 Salı 09:33
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, başkaları adına kayıtlı operasyonel hatlarla mahrem imamlarla haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf bir yüzbaşı, bir teğmen ve 80 astsubayı gözaltına almak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü, yakalananların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:33
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  4. mahrem imamları
  5. Anadolu Ajansı

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