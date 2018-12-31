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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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