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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
31 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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