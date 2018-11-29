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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirtilen Gürdal Türkekurban, 15 yıl hapisle cezalandırıldı
29 Kasım 2018 Perşembe 16:22
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:22
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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