FETÖ'nün Harp Akademileri davasında sona doğru

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davanın 50. duruşması tamamlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Sanık avukatları müvekkillerinin darbe girişimine iştirak etmediğini ve suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Daha önce sanıkların esas hakkındaki savunmalarını tamamladığı davada, tüm sanık avukatlarının da beyanları alınmış oldu.

Mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmayı 17 Ağustos Cuma gününe erteledi.

SAVCILIK MÜTALAASINDAN

Esas hakkındaki mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan bir yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, 6 sanığın "haksız arama" suçundan 3 aydan ikişer yıla, 31 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 18'er yıla, 2 sanığın da "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.