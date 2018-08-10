0553 313 94 23

FETÖ'nün Harp Akademileri davasında sona doğru

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerine ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davanın 50. duruşması tamamlandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:07
FETÖ'nün Harp Akademileri davasında sona doğru

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davanın 50. duruşması tamamlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Sanık avukatları müvekkillerinin darbe girişimine iştirak etmediğini ve suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Daha önce sanıkların esas hakkındaki savunmalarını tamamladığı davada, tüm sanık avukatlarının da beyanları alınmış oldu.

Mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmayı 17 Ağustos Cuma gününe erteledi.

SAVCILIK MÜTALAASINDAN

Esas hakkındaki mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan bir yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, 6 sanığın "haksız arama" suçundan 3 aydan ikişer yıla, 31 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 18'er yıla, 2 sanığın da "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 17:07
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. Harp Akademileri Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üvey evlat dehşeti! Defalarca bıçakladı
    1. Üvey evlat dehşeti! Defalarca bıçakladı
    2. Borsa, günü düşüşle bitirdi
    3. Uyuşturucu kullanan gencin ibretlik..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'den..
    5. Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme..
    6. Abdüllatif Şener'den skandal dolar..
    7. Dolar ne zaman düşer?
    8. İş dünyasından Yeni Ekonomi Modeli'ne..
    9. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    10. Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken..
    11. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    12. Vietnam'da alarm! 6 bölgede görüldü, 1..
    13. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    14. 'Osmanlı'yı parçalayanlar, bugün..
    15. Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı..
    16. Fethullah Gülen’in koruması İrfan..
    17. Başkan Erdoğan: Büyümeye devam edeceğiz
    18. Döviz sonrası çeyrek altında da yeni..
    19. Wall Street Journal'dan küstah Türkiye..
    20. İTO Başkanı Avdagiç'ten Bakan..
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "