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FETÖ'nün Harp Akademileri davası yarın görülecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin olarak biri firari 126 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:56
FETÖ'nün Harp Akademileri davası yarın görülecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, bir kısım sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulundu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda yapılan 36. duruşmada, savcılığın mütalaasını açıklamasının ardından sanıklara söz verildi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan bir kısım tutuklu sanıklar, darbe girişimiyle ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Söz verilen bir kısım sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

125 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı Eray Akkavak tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaasında, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrı ayrı bir yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, 6 sanığa "haksız arama" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar, 31 sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 18 yıla kadar, 2 sanığa da "nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:56
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