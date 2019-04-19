FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi. Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 15 Nisan'da İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop ve Kahramanmaraş'ta, meslekten ihraç edilen bir hakim adayı ve 5 avukat gözaltına alınmıştı.

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