FETÖ'nün "hakim savcı ablasına" hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Tokat'ta tutuklu bulunan Emine Özdemir Şeker, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Özdemir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütün hakim savcılar için oluşturduğu "çalışma evlerinde" ya da staj evlerinde kalmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve "ev ablalığı" yaptığını, hakim savcılar için oluşturulan staj evlerinden sorumlu olduğunu ve "hakim savcıların devre sorumlusu" olduğunu aktardı.

Sanığın örgüt içi evlilik olan "katalog evliliği" yaptığını ve diğer örgüt üyelerinin de "katalog evliliği" yapmalarına yönelik çalışmalarda aktif görev aldığını ifade eden savcı, sanığın örgüt için hayati önem taşıyan 2014 yılındaki HSYK seçimlerinde de aktif rol üstlendiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir Şeker'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.