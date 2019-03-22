FETÖ'nün Gürcistan yapılanması şüphelisi yakalandı Örgütün Gürcistan'daki yapılanmasında yer aldığı belirlenen E.G. adlı şüpheli İstanbul'da yakalandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen E.G. adlı kişinin İstanbul'da yakalandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 20 Mart 2019'da İstanbul'da polis tarafından yakalanan E.G, Ankara'ya getirildi. Gürcistan'da örgütle iltisaklı bir şirketin ortaklarından olduğu kaydedilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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