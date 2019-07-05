0553 313 94 23

FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:33
FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli’de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 7 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:33
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ertuğrul Çetin ilk nikahını kıydı
    1. Başkan Ertuğrul Çetin ilk nikahını..
    2. Vali, Şehit Halil İbrahim Öztürk’ün..
    3. Sakarya’da yaşayan kampüs projesi
    4. Ocak temizliği nasıl yapılır? Pırıl..
    5. Büyükelçiler Adıyaman’ı gezdi
    6. Alparslan Kuytul hakkında flaş gelişme!
    7. İlkokula başlama yaşında yeni dönem!..
    8. Hayvana eziyet tartışmasında..
    9. Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
    10. AKMER başkanı Hamza Er'in annesi Elmas..
    11. Sakarya Uygulamalı Bilimler..
    12. Özdebir: Piyasayı kamu bankaları..
    13. Başkan Yılmaz: "Türk dünyası ile dost..
    14. Ilıca Termal Tatil Köyü Projesi tekrar..
    15. Sportif amatör olta avcıları adalarda..
    16. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
    17. Vali Toprak’tan, çocuklara sevgi dolu..
    18. Kızkalesi sahilinde ödüllü çöp toplama..
    19. Cuma hutbesinde ahlak vurgusu:..
    20. "Dünya Nüfus Günü"nde Türkiye verileri..
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"