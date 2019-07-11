FETÖ'nün gerçek yüzü İşkodra'da anlatıldı

İŞKODRA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" belgeseli Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde gösterildi.



TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, İşkodra Yunus Emre Enstitüsünde Arnavutça altyazıyla izlendi.



Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.



Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün tanklar ve ağır silahlarla Türkiye'nin elleri boş ama yüreği iman dolu sivil halkını tehdit ettiğini ifade etti.

FETÖ'nün klasik bir terör örgütü olmadığına işaret eden Yörük, "Bu örgüt daha çok bir istihbarat örgütü gibi yapılandırılmış, sinsiliği esas almış, gizlilikle, kılık ve kimlik değiştirerek bulunduğu ülkelerin sivil ve resmi tüm kurumlarına sızma gücü ve yeteneği olan bir örgüt." dedi.

Söz konusu terör örgütünün Arnavutluk'ta da faaliyet gösterdiğini vurgulayan Yörük, şunları kaydetti:

"Kısacası, bulundukları tüm ülkelerin kurumlarını, sivil ve devlet yapılarını zamanla ele geçirmeyi hedefliyorlar. Böylelikle de dünya genelinde bir 'network' kurmayı amaçlıyorlar. Ama maalesef Arnavutluk da bu network'ü halen içinde barındırıyor. O yüzden çok dikkatli ve uyanık olmalısınız. Türkiye'nin bu terör örgütüyle mücadelesine sizler de somut destek ve katkı sağlamalısınız."

Bu belgeselin, sinsi, hain ve cani olarak nitelendirdiği FETÖ'nün gerçek ama bir o kadar da karanlık yüzünü aktardığını söyleyen Yörük, belgeselde "FETÖ'nün nasıl hukuksuzluklara, sahtekarlıklara ve usulsüzlüklere bulaştığının, yeri geldiğinde nasıl silaha başvurduğunun, yeri geldiğinde bulunduğu ülkenin adli, ekonomik, siyasi ve mali yapılarını nasıl suistimal edip yıprattığının ve bu yapıları nasıl yok etmeye çalıştığının' anlatıldığını belirtti.

Belgesel, 8 Temmuz'da başkent Tiran'da da gösterilmişti.