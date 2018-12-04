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FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 11 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün gaybubet evlerinde saklanan 11 kişi yakalandı.

04 Aralık 2018 Salı 14:31
FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 11 gözaltı

Hatay, İstanbul, İzmir ve Antalya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla aranan 3'ü kadın 11 kişi, Kahramanmaraş'ta örgütün aranan kişileri sakladığı 'gaybubet' evlerinde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ByLock kullandıkları iddiasıyla Hatay, İstanbul, İzmir ve Antalya'da haklarında yakalama kararı olan M.Ö., F.K., F.P., A.S., D.K., N.K., Ü.K., F.K., A.T., M.Ç. ve M.G.'nin aranan örgüt mensuplarının saklandığı gaybubet evlerinde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresleri tespit edilen gaybubet evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada şüphelilerden M.G.'nin Göksun ve Pazarcık ilçelerinin sözde imamı olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:31
  1. Kahramanmaraş
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Antalya
  6. FETÖ
  7. Gaybubet evleri
  8. FETÖ operasyonları
  9. Terörle Mücadele

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