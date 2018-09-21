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FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Elazığ'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

21 Eylül 2018 Cuma 09:57
FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Gaybubet denilen evlerde gizlenen 10 şüpheli yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, FETÖ/PDY üyeliği veya yöneticiliği kapsamında firari durumda olan ve örgütün Gaybubet evlerinde kaldıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda ise , 10 bin 85 TL, 2 bin 850 dolar, 2 bin 700 Euro, ziynet eşyaları, 19 adet cep telefonu, 2 adet tablet PC, 4 adet laptop, 6 adet flash bellek ve sahte kimlik kartları ele geçirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 09:57
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  2. Gaybubet
  3. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri
  4. FETÖ/PDY
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. İl Emniyet Müdürlüğü

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