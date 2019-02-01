FETÖ'nün "gaybubet" evini taşırken yakalandı Örgütün Kahramanmaraş'ta "gaybubet" evindeki eşyaları başka yere taşıyan kadın suçüstü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kahramanmaraş'ta "gaybubet" evindeki eşyaları başka yere taşıyan kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde örgüt üyelerinin toplandığı "gaybubet" evini belirleyerek takibe aldı. Polis ekipleri, evdeki eşyaları toplayıp kamyonetle taşınmaya çalışan terör örgütü şüphelisi Sabriye A'yı suçüstü yakaladı. Zanlının örgüt üyelerinin saklanmak için evleri oluşturan şahıs olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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