0553 313 94 23

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyon

ByLock kullandığı belirlenen firari zanlı, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı- Zanlının, itirafta bulunan eski futbolcu Uğur Boral'ın belirttiği isimlerden olduğu öğrenildi

15 Mart 2019 Cuma 23:20
FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı örgütün hücre evinde yakalandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşılarının Çankaya ilçesindeki hücre evinde saklandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Örgütün "gaybubet" adını verdiği hücre evine düzenlenen operasyonda FETÖ'nün "futbol yapılanması" içinde yer aldığı ileri sürülen Baykal Çelik gözaltına alındı.

Çelik'in, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafta bulunan eski futbolcu Uğur Boral'ın belirttiği isimlerden olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Çelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:20
  1. FETÖ'nün futbol yapılanması
  2. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2019
    2. Maçın ardından
    3. Adalet Bakanı Gül'den Yeni Zelanda'ya..
    4. Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    5. Yeni Zelanda’daki saldırıya Konya’dan..
    6. Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler..
    7. Ameliyatta vidaları takılmayan kadın..
    8. Maçın ardından
    9. Tekme tokat dövüp dereye attılar
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan..
    12. "Bu ülkeyi yönetecek yeni bir anlayışa..
    13. Maçın ardından
    14. Maça damga vuran görüntüler!..
    15. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    16. Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki..
    17. Ricard Casas: “Kazanma şansımız vardı”
    18. Ersun Yanal: “Bugün ritmi..
    19. Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım..
    20. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    21. GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü
    22. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    23. Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu..
    24. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    25. İsmet Yıldırım, eski teşkilat..
    26. Sözcü Hami Aksoy’dan Yunanistan’ın 10..
    27. Bir ülke daha duyurdu: Boeing'leri..
    28. F-35 programında 2,1 milyar dolarlık..
    29. "Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik..
    30. Uğur Boral isim verdi! FETÖ operasyonu..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor