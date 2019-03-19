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FETÖ’nün futbol yapılanması davasında sanıklar dinlendi

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

19 Mart 2019 Salı 15:18
FETÖ’nün futbol yapılanması davasında sanıklar dinlendi

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Zafer Biryol duruşmada “15 yıl önce yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum” dedi.


FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan 6 sanığın davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ve sanık avukatları hazır bulundu.


“15 sene önce yaptığım şeylerin suç olduğunu düşünmüyorum”


Duruşmada savunma için söz verilen tutuklu sanık Zafer Biryol, suç işlemediğini ve bildiği her şeyi anlattığını söyledi. Tutukluluğunun 16. ayında olduğunu ifade eden sanık Biryol, sanıklar arasında ayrımcılık yapıldığını, diğer sanıkların tutuksuz yargılanırken kendisinin tutuklu bulunduğunu söyledi. Davada iki sanığın Bylock kullandığı halde tutuksuz olarak yargılandığını iddia eden sanık Zafer Biryol, “15 sene önce yaptığım şeylerin suç olduğunu düşünmüyorum” dedi.


Sanık Zafer Biryol’un avukatı İlker Erdoğan ise, müvekkilinin ve kendisinin FETÖ’nün silahlı bir terör örgütü olduğunu bildiklerini ve bu örgütü tasvip etmediklerini söyledi. Avukat Erdoğan, müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiğini vurguladı. Avukat İlker Erdoğan’ın ardından savunma yapan tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ise önceki savunmalarını aynen tekrar ettiğini söyledi.


Savunma yapan diğer sanık avukatları da adli kontrol şartının kaldırılması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. Sanık avukatlarının savunmasının ardından cumhuriyet savcısına görüşü soruldu. Savcı savunmalara diyecek herhangi bir husus bulunmadığını söyleyerek tutuklu sanık Zafer Biryol’un tutukluluk halinin devamını ve adli kontrol hükümlerinin de sürdürülmesini talep etti.


Mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi.


Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol’un tutukluk halinin devamına ve diğer 5 sanık hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağının da sürdürülmesine karar verdi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:18
  1. doğa

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