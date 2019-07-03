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FETÖ’nün futbol yapılanması davası

FETÖ’nün futbol yapılanması kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Bolat, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’ün yargılanmasına devam edildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
FETÖ’nün futbol yapılanması davası

FETÖ’nün futbol yapılanması kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Bolat, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mütalaa hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verildi.


İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada Bekir İrtegün’ün avukatı Fatih Uzun, dosyanın sürüncemede kaldığını savunarak, “Müvekkilimin diğer sanıklarla bağlantısı yok. Aynı dönemde değillerdir. Bu aşamada adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Aralarında bağlantı var"


İrtegün’ün avukatının sözlerine yönelik konuşan Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın ise, “Sanıklarla nasıl bağlantısı yok? Açıkça söyleyeyim, ben buna inanmıyorum. Aralarında bağlantı var. Ama, ’transfer süreciyle ilgili mağdur olmuştur’ dersen o ayrı bir şey” dedi.



"Yurt dışına sıklıkla gidiyor"


Sanık Ersin Güreler’in avukatı Mehmet Metin Karagöz ise, “Müvekkilim futbol menajeridir. Yurt dışı bağlantısı vardır. İşi gereği yurt dışına sıklıkla gitmektedir. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Diğer sanıkların avukatları da davaya ilişkin taleplerini sıraladı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, davaya ilişkin eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerini, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti göz önüne alarak reddetti.Mahkeme, dosyaya ilişkin mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 24 Ekim’e ertelendi.



İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede bazı sanıkların Bylock programı indirdikleri ve sohbetlere katıldıklarına ilişkin iddialar yer aldı. İddianamede, sanıkların ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
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