0553 313 94 23

FETÖ'nün futbol yapılanması davası

Eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

19 Mart 2019 Salı 14:23
FETÖ'nün futbol yapılanması davası

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması kapsamında, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

Celse arası mahkemeye gelen belgelerin okunduğu duruşmada söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, hiçbir şekilde suç işlemediğini savunarak, "Bildiklerimi anlattım. Yargıtay kararlarına göre benim hakkımda da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir. Ömer Çatkıç'ın bana yönelik beyanlarını kabul etmiyorum, farklı ve çelişkili beyanlardır. 15 yıl önce yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ömer Çatkıç da ilk gün ne söylediyse bugün de aynı şeyleri söylediğini belirterek, verdiği ifadelerin arkasında olduğunu kaydetti.

Beyanda bulunan diğer sanık avukatları da eksik hususların giderilmesi ve adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinde bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Biryol'un, suçun vasıf, mahiyeti ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunması gerekçeleriyle bu halinin devamına hükmetti.

Sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına ve eksiklikler giderildikten sonra dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:23
  1. İstanbul
  2. Bekir İrtegün
  3. FETÖ'nün futbol yapılanması
  4. Ömer Çatkıç
  5. Zafer Biryol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM YKS 2019 başvuru kılavuzu
    1. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    2. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    3. Doğudaki askerlerin kabusu oldu!..
    4. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    5. Selahattin Demirtaş cezaevinden mi..
    6. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    7. İstanbul'da utandıran görüntü!..
    8. Bolu’da, CHP’li başkan adayına..
    9. Türkiye’nin Kadın Profesyoneli..
    10. Ekoturizm uygulamalarını yerinde..
    11. FETÖ'nün futbol yapılanması davası
    12. Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Bizi..
    13. Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri..
    14. AGCO, yeni balya makinesi ve ödüllü..
    15. İhlas Kolejinde Çanakkale Şehitleri..
    16. Hilmi Güler: “Operasyon adamıyım"
    17. Vali Bilgin: "Büyüklerimize sahip..
    18. Sivas’ta patatesin üretimi ve..
    19. Nevşehir Belediyespor’da istifa
    20. Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Veda..
    21. Anne rahmindeki ikiz bebeklere..
    22. Öperek taciz cezası 6 yıl 8 aya..
    23. Murat Aydın: “AKDEM projesini..
    24. Kepez Kitap Fuarı’na rekor ziyaretçi
    25. Engelli adamın canice öldürülmesi..
    26. Yılmaz, tezgahta sebze meyve sattı
    27. Alkollü sürücü yolda arıza yapan araca..
    28. Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü
    29. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi..
    30. Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı