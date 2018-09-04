FETö’nün ‘Firarperest’ prensesi Elif Şafak kitapları gibi: Gayya kuyusu!

Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren FETÖ'nün prensesi Elif Şafak, ihanetin sınırının olmadığını bir kez daha gösterdi.

FETÖ yanaşması Şafak, İngiliz Guardian'daki, "Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı makalesinde Batı'ya "Türkiye'ye müdahale et" çağrısında bulundu. Her fırsatta ülkesini kötüleyerek ABD ve Avrupa'nın kuklası haline gelen Şafak, "Türkiye'nin anti-demokratik dönüşü Türk Lirası'ndaki düşüşü tetikledi" diye yazdı.

KALEMİNİ SİLAH GİBİ KULLANIYOR

Kalemini Türkiye aleyhine silah haline getiren yazar müsveddesi Şafak, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bu yana sükekli tedavülde tuttukları "Batı Türkiye'te müdahale etsin" çağrısına bir yenisini ekledi. Erdoğan'ın vatandaşlara, "ABD mallarına boykot çağrılarını ve döviz bozdurma" taleplerininin, Avrupa'yı ve Batı'yı protesto etmenin bir yolu olarak verildiğini ifade eden FETÖ'nün gelini Elif Şafak, yazısında, Türkiye'nin dış politikası ve ABD ile yaşananların Türkiye'de "Batı karşıtlığının" oluşmasına yol açtığını iddia etti.

FETÖ FİRARİSİ EYÜP CAN'IN EŞİ

FETÖ'nün medya içerisindeki teröristi, firari FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık'ın eşi olan Şafak, yazısında, "Geçmişe dönüp baktığımda, beni en çok etkileyen şeyin: Batı karşıtı, Avrupa karşıtı duyguların olmadığı. Bunun bir sebebinin Türkiye'nin Cezayir ya da Fas gibi sömürgeleştirilmemiş olması." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomi üzerinden başlattığı saldırıyı görmezden gelen vatan haini Şafak, "Türkiye'nin anti-demokratik dönüşü Türk Lirası'ndaki düşüşü tetikledi." şeklinde küstahça ifadeler kullandı.