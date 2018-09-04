0553 313 94 23

FETö’nün ‘Firarperest’ prensesi Elif Şafak kitapları gibi: Gayya kuyusu!

Uluslararası arenada Türkiye'yi karalamak adına hiçbir fırsatı kaçırmayan FETÖ'nün prensesi Elif Şafak, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'a, "Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

04 Eylül 2018 Salı 02:10
FETö’nün ‘Firarperest’ prensesi Elif Şafak kitapları gibi: Gayya kuyusu!

Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren FETÖ'nün prensesi Elif Şafak, ihanetin sınırının olmadığını bir kez daha gösterdi.

FETÖ yanaşması Şafak, İngiliz Guardian'daki, "Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı makalesinde Batı'ya "Türkiye'ye müdahale et" çağrısında bulundu. Her fırsatta ülkesini kötüleyerek ABD ve Avrupa'nın kuklası haline gelen Şafak, "Türkiye'nin anti-demokratik dönüşü Türk Lirası'ndaki düşüşü tetikledi"  diye yazdı.

KALEMİNİ SİLAH GİBİ KULLANIYOR

Kalemini Türkiye aleyhine silah haline getiren yazar müsveddesi Şafak, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bu yana sükekli tedavülde tuttukları "Batı Türkiye'te müdahale etsin" çağrısına bir yenisini ekledi. Erdoğan'ın vatandaşlara, "ABD mallarına boykot çağrılarını ve döviz bozdurma" taleplerininin, Avrupa'yı ve Batı'yı protesto etmenin bir yolu olarak verildiğini ifade eden FETÖ'nün gelini Elif Şafak, yazısında, Türkiye'nin dış politikası ve ABD ile yaşananların Türkiye'de "Batı karşıtlığının" oluşmasına yol açtığını iddia etti.

FETÖ FİRARİSİ EYÜP CAN'IN EŞİ

FETÖ'nün medya içerisindeki teröristi, firari FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık'ın eşi olan Şafak, yazısında, "Geçmişe dönüp baktığımda, beni en çok etkileyen şeyin: Batı karşıtı, Avrupa karşıtı duyguların olmadığı. Bunun bir sebebinin Türkiye'nin Cezayir ya da Fas gibi sömürgeleştirilmemiş olması." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomi üzerinden başlattığı saldırıyı görmezden gelen vatan haini Şafak, "Türkiye'nin anti-demokratik dönüşü Türk Lirası'ndaki düşüşü tetikledi." şeklinde küstahça ifadeler kullandı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 02:10
  1. Elif Şafak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETö’nün ‘Firarperest’ prensesi Elif Şafak kitapları gibi: Gayya kuyusu!
    1. FETö’nün ‘Firarperest’ prensesi Elif..
    2. Galatasaray'ın yeni transferinden kötü..
    3. Anthony Modeste Galatasaray'a transfer..
    4. Almanya'dan İdlib açıklaması: Her..
    5. Tel örgüleri atlayarak karşıya geçmek..
    6. Bakan Çavuşoğlu'ndan gazetecilere..
    7. Mizah dergisi kurucusu darp edilerek..
    8. İsveç'ten Türkiye'ye müjdeli haber!
    9. BM'den Myanmar'a çağrı: Gazetecileri..
    10. Rus Bakandan dikkat çeken Suriye..
    11. Japonya'dan ABD'ye İran mesajı: Çok..
    12. Suudi Arabistan'a füze saldırısı! Son..
    13. Yargıtay'dan yeni adli yıl açılış..
    14. Almanya'dan Türkiye açıklaması!
    15. FIFA, yılın en iyi futbolcusu..
    16. Tokyo Büyükelçisi Nafiz Mercan'ın acı..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin..
    18. Fatih Terim'den Belhanda'ya ağır ceza!
    19. İslam karşıtı Wilders'e tepkiler..
    20. İran'dan Şam'a sürpriz ziyaret!
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü
    Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    Dünyaca ünlü isim: Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkür edemediler!
    Dünyaca ünlü isim: Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkür edemediler!
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Murat Bardakçı o yazarı 'yalancılıkla' suçlamıştı... Meğer yalancı kendisiymiş!
    Murat Bardakçı o yazarı 'yalancılıkla' suçlamıştı... Meğer yalancı kendisiymiş!