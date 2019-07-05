FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - MELİKE GALLENKUŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz ihanetinin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran darbecilerden bazıları, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi firar etmekte buldu.

Bu şekilde firar eden isimlerin başında İstanbul'daki darbe toplantılarına katılan ve darbe girişiminde kilit rol oynayan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Kurmay Albay Uzay Şahin geliyor.



Darbe girişimiyle ilgili olarak 13-14-15 Temmuz 2016'da darbeci askerler tarafından İstanbul'da Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Hava Harp Okulunda toplantılar düzenlendi.



Bunlar askerlerin yapması gereken terör saldırılarına karşı veya güvenlik amaçlı değil, bir ülkenin yönetiminin ele geçirilmeye çalışılması ve hükümetin devrilmesine yönelik darbeci askerlerin saldırı planlarını içeren hazırlık toplantılarıydı.



Şahin de Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelerek bu toplantılara katılıp darbede en etkin rolü üstlenen isimler arasında yer aldı.

- Kahramanmaraş'tan gelerek 4 darbe toplantısına katıldı

Darbeci Şahin, 13 Temmuz 2016'da İstanbul'daki Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 14 Temmuz 2016'da 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve aynı gün akşam saatlerinde Hava Harp Okulundaki toplantılara katıldı.

Uzay Şahin, sözde atama listesinde Edirne sıkıyönetim komutanı olarak atanan eski 54. Mekanize Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı ile 14 Temmuz'da Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tugay komutanlığının resmi konutunda da darbe toplantısı yapıp aynı gün İstanbul'a döndü.

Darbe girişimi öncesi FETÖ'cü hainlerin yaptığı bu toplantılarda, İstanbul'daki kontrol noktaları da belirlendi. Toplantılar sonucunda darbeciler görev dağılımı yaparken, Uzay Şahin'in irtibat ve koordinasyon timinin sorumlusu olması kararlaştırıldı.



Darbe girişimi günü 15.00 sıralarında Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay Murat Yanık, Binbaşı Mehmet Çelebioğlu'yla birlikte 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına İstanbul genelinde icra edilecek darbe planını takip etmek ve yönlendirmek amacıyla gitti.



Darbe girişimi günü darbeciler Uzay Şahin, Murat Yanık ve Mehmet Murat Çelebioğlu, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun emir subayı Fatih Irmak ile buluşarak, ona Bekiroğlu'nun kaçırılarak hapsedilmesi görevini tebliğ etti.



Fatih Irmak'ın görevi kabul etmesi ve Bekiroğlu'nun Hadımköy Askeri Cezaevi'ne götürülmesi kararlaştırıldı.



Yapılan toplantılarda faaliyetin 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 03.00'te başlaması kararı alınmasına rağmen 20.00 sıralarında Muzaffer Düzenli'nin, Uzay Şahin ile birlikte olan Murat Yanık'ı arayarak "Faaliyet bir saat içerisinde başlayacak birlik komutanlarına bilgi verin." talimatını verdi.



Bunun üzerine Murat Yanık, Uzay Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu, birlik komutanlarını tek tek arayarak Muzaffer Düzenli'nin talimatını iletti.



Bu konuşmadan yaklaşık 10 dakika sonra Düzenli'nin bu sefer Çelebioğlu'nu arayarak faaliyetin fiilen başlaması talimatını verdiği, bunun üzerine Uzay'ın da aralarında olduğu darbecilerin faaliyetin başlaması talimatını ilettikleri tespit edildi.



- Telefonda kendisini komutan olarak tanıttı



Darbecilerin faaliyetin başlamasıyla birlikte Uzay Şahin, elindeki liste üzerinden İstanbul emniyet müdür yardımcılarını, Özkan Aydoğdu'nun emriyle bu iş için görevlendirilen 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Murat Akkaya vasıtasıyla aradı.



Astsubay Akkaya'nın kendisini bu olaylar sırasında Antalya Side'de tatilde olan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'ün emir subayı olarak tanıtarak aradığını ve Öztürk'e bağlayacağını söyleyerek, telefonu Uzay Şahin'e verdi.

Darbeci Uzay Şahin de telefonu alarak kendisini sözde sıkıyönetim komutanı Erdal Öztürk olarak tanıtıp, herhangi bir metne bağlı kalmaksızın ezbere olacak şekilde "Sıkıyönetimin ilan edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu, kendilerinin mutlak itaat etmeleri gerektiği" şeklinde söylemlerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından halkın sokağa çıkması üzerine darbe girişim başarısız olunca darbeci Uzay Şahin telefonla Edirne ve Kırklareli'deki tugayları arayarak takviye birlik istedi.

- Darbecilere WhatsApp'tan "ateş serbest" emri

Hain darbe girişiminde darbecilerin kurduğu "Yurtta Sulh Biziz" isimi WhatsApp grubunda olan Uzay Şahin'in darbe girişimi sırasında attığı mesajlar şöyle:

"Mürsel telefonlara çıkma, Mürsel köprüyü aç, ortaya araç koy, polisler geçmesin.", "Geçirmeyin ateş serbest", "Askeri uçak kalksın", "AKP İl Teşkilatı bölgesinde ön yaka olanları vurun", "Müzahir yayın organlarını hava kuvvetleri vurmalı talimat verin", "Arkadaşlar her şey planlandığı gibi devam ediyor", "Bu TV'lerin susturulması gerekiyor", "Gaza gelip silahlarınızı bırakmayın", "Meydanlar kesinlikle boşaltılmayacak, Allah yardımcınız olsun, Birlikler olduğu yerde kalsın", "Vatan'ı (İl Emniyet Müdürlüğü ) gerekiyorsa vurun, Çamlıca tepesini gören tanklar antenleri vursunlar", "Ateşle karşılık verin yaklaştırmayın", "Gücümüz yettiğince arkadaşlar."

- Olayları televizyondan izledi, firar etti

Sabiha Gökçen Havalimanının işgal edilememesi, işgal edilen köprülerde darbe girişimine tepki gösteren vatandaşların artmasıyla birlikte hakimiyetin azalmaya başlaması üzerine Uzay Şahin, beraberindeki eski Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu, eski komutan yardımcısı Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Çelebioğlu'yla tugay komutanlığı odasında gelişmeleri televizyondan izleyerek, birlikleri yönlendirdi.



Darbe girişiminin başarısız olacağı yönünde bir seyir almasıyla birlikte Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu, Uzay Şahin, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'tan asıl görev yerleri olmadığı için 2. Zırhlı Tugayını terk etmelerini isteyerek, kendilerinin de teslim olacaklarını söyledi.

Olayları televizyondan izleyen, darbecilerin son ana kadar direnmesi emrini veren Uzay Şahin, bu olayın üzerine firar etti.

İstanbul'daki "ana darbe" davasında hakkında yakalama kararı bulunan darbeci Uzay Şahin'in dosyası, firari olduğu için ayrıldı.

