FETÖ'nün firari "askeri öğrenci sorumlusu" yakalandı
Adıyaman'da örgütün askeri öğrenci sorumlusu olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan zanlı, Adana'da gözaltına alındı18 Aralık 2018 Salı 14:08
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri öğrenci sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Adana'da hücre evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan "Bilal" kod adlı M.B.G'nin, Adana'da bulunduğu ihbarını aldı.
Ekiplerce "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda, zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'a getirilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan, zanlının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
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