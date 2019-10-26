0553 313 94 23

FETÖ'nün 'finansman sorumlusu' yakalananlar arasında

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında aranan 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37 oldu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:42
FETÖ'nün 'finansman sorumlusu' yakalananlar arasında

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişi arasında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

Operasyona ilişkin ulaşılan yeni bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, başarısız 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren örgütün yurt içinde ve yurt dışındaki finansal faaliyetlerini yakın takibe aldı.

Ekip, yaptığı teknik ve fiziki takiple, örgütün, çözülmenin önüne geçmek için yargılanan üyelerinin ailelerine maddi yardımda bulunduğunu tespit etti.

Finansmanın kaynağını da ABD'deki üst düzey bir örgüt yöneticisinin Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından topladığı paralarla oluşturduğu belirlendi.

Bu kişinin talimatıyla toplanan paraları A.K'nin yönettiği ve Türkiye genelindeki birçok ili kapsayan finans ağıyla tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ve daha önce haklarında işlem yapılan kişilere ulaştırıldığı iddia edildi.

Elde edilen bilgilerin ardından operasyonun düzenlendiği ve örgütün Türkiye finans yöneticisi A.K'nin de diğer şüphelilerle beraber gözaltına alındığı belirtildi.

A.K'nin de arasında bulunduğu 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemi sürüyor.

Ekip, firari 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 31'i yakalanmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:42
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Tekirdağ
  4. Sivas
  5. Kahramanmaraş
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Hatay
  11. Denizli
  12. Bursa
  13. Aydın
  14. Ankara
  15. Adana
  16. FETÖ/PDY
  17. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    3. Norveç'te terör örgütü PKK..
    4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    17. Türk sularında yeni canlı türleri..
    18. Mustafa Destici’den önemli..
    19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    26. Fatih Erbakan gündem oldu!
    27. Bebek anne karnında ağlar mı?
    28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor