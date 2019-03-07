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FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon! 2 tutuklama

Sivas merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'finans yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:09
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon! 2 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'finans yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen 6 kişiden N.A. ve A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.K., N.G., H.D. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.C., A.K., G.G., Ş.U., Ç.Ç., R.T., S.A., B.E., Ö.I. ve F.G. de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 16 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:09
  1. Sivas
  2. FETÖ operasyonları
  3. FETÖ'nün finans yapılanması
  4. tutuklama
  5. Terörle Mücadele

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