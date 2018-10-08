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Sufi Ulema Meclisi'nden FETÖ kararı: Katılmak haramdır!

Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Kuran-ı Kerim ayetlerini tahrif ettiğini belirterek örgütün faaliyetlerine katılmanın haram olduğuna yönelik hüküm verdi. Ulema Meclisi ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı katliamın hesabını Türkiye'ye vermesi gerektiğini vurguladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:08
Sufi Ulema Meclisi'nden FETÖ kararı: Katılmak haramdır!

Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi, FETÖ ile ilgili yeni bir fetva kaleme aldı. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler hakkında fetva veren meclis, bu faaliyetlere katılmanın haram olduğunu belirtti.

"FETÖ siyonistlerle güçlü ilişkileri olan bir harekettir"

Fetullah Gülen ve takipçilerinin Allah Teala'ya tevbe etmesi gerektiğini ve yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara vermesi icap ettiğini belirten meclis, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen ve 258 kişinin şehadetine sebebiyet veren darbe girişiminden itibaren Endonezya Asyalı Sufi Ulema Meclisi, Endonezya ve Asya'da İslam ve sufilik adı altında faaliyet gösteren Fetullah Gülen hareketi hakkında kapsamlı bir tahkikat gerçekleştirmiştir.

Aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

1. Fetullah Gülen Kuran ayetlerinin tefsirinde ciddi tahrifler yapmıştır. Ona ait öğretiler Kuran ve Sünnet'e dayanan İslam akidesini bozabilecek niteliktedir.

2. Fetullah Gülen başlangıçta öğretilerini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek yaymıştır. Fakat tahkik edildiğinde Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşlerini tahrif ettiği ve bunu İslam ümmetinin, Müslüman gençlerin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmek için yaptığı açıktı.

3. Bütün davranış ve fikirleri özellik sufiliğe dair olanlar hatalıdır ve tasavvufi değerlere zarar vermiş ve vermektedir.

4. Fetullah Gülen hareketi ve cemaati sadece dini bir hareket veya sosyal bir organizasyon değildir. Söz konusu oluşum, siyonist gruplarla güçlü ilişkileri olan dini/sosyal oluşumların (STKların) arkasına gizlenme heveslisi bir harekettir."

"FETÖ, 15 Temmuz yaptıklarının hesabını Türkiye'ye vermelidir"

Bu maddelerden yola çıkarak bir karara vardıklarını belirten meclis kurulu, bu kararları 2 madde şeklinde açıkladı:

1. Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır. Fetullah Gülen ve takipçileri Allah Teala'ya tevbe etmelidir ve yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara vermelidir. Özellikle de 15 Temmuz 2016'da yaptıklarının hesabını Türkiye'ye vermelidir.

2. Başta Endonezya Cumhuriyeti başkanı olmak üzere tüm ülkelerin liderlerinden ve alimlerden Fetullah Gülen hareketinin ülkelerindeki tüm faaliyetlerinin durdurulmasını ve İslami akideye zarar veren kitaplarının da yasaklanmasını ve toplatılmasını talep ediyoruz.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:08
  1. Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi
  2. FETÖ
  3. Fetullah Gülen

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  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    Fetönün ümmeti MUHAMMEDİN düşmanı olduğunu anlamak için ulemanın hükmümü gerekiyor
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