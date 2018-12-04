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FETÖ'nün "eyalet imamının" yargılandığı dava

Adana'da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hakkında dava açılan ve örgütün "eyalet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

04 Aralık 2018 Salı 19:21
FETÖ'nün "eyalet imamının" yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'' suçundan dava açılan ve örgütün "eyalet imamı" olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halit S. ve avukatı katıldı.

Halit S. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia etti.

ByLock programını telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını sanık, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgütün Adana il yapılanmasında "Fatih eyalet imamı" olarak görev yapması ve hakkında somut delil ve beyanların bulunması dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:21
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