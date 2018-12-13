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FETÖ'nün "eyalet ağabeyine" hapis cezası

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 17:13
FETÖ'nün "eyalet ağabeyine" hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan örgütün "eyalet ağabeyi", 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammet Ünver ve tutuksuz sanık A.Ü. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGİS) aracılığı ile katılan tanık M.A, aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılandığını ve beraat ettiğini bildirdi.

Sanık Muhammet Ünver'i tanıdığını belirten M.A, "Üniversitede okuduğum dönemde ağabeylerimizdendi. Benim görevim bölge talebe ağabeyliği idi. Kendisi ise tam olarak hatırlayamadığım, Melikgazi ya da Kocasinan eyaletlerinden birinde eyalet ağabeyi idi. Eyaletteki 200, 300 arasındaki evde bulunan öğrencilerden sorumluydu. Onun üstü il ağabeyi olur. Kendisini 'Serhat' kod ismi ile tanıyordum. Toplantılarına katıldım. ByLock grubumuzda o da vardı." diye konuştu.

Sanık Muhammet Ünver, tanığı tanımadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık A.Ü. ise örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını vurgulayarak, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, Muhammet Ünver'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti, A.Ü'nün ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:13
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