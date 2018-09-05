FETÖ'nün evlendirme imamı Suat Kılıç'a 8 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "yargı imam"ları arasında olduğu ve örgüt içi evlilik işlerini yürüttüğü ileri sürülen, eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü uzmanı Suat Kılıç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kılıç, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, sanık Kılıç'ın telefon tespit ve değerlendirme tutanağının dava dosyasına eklendiğini belirtti.

Yazılı savunmasını sunan Kılıç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül, Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı.

KILIÇ VE AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Kılıç, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütle herhangi bir bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.

Kılıç'ın avukatı da müvekkilinin üzerine atılı suçlamalarını kabul etmeyerek beraatine hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Karaca, Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

BYLOCK YAZIŞMALARI

Kılıç'ın "1patriot" kullanıcı adıyla ByLock programını kullandığı, program üzerinden örgüt içi evliliklerle ilgili yazışmalar yaptığı belirlendi.

ByLock yazışmalarında şu mesajlar dikkati çekti:

- "Ufuk Bey Ankara Yenikent'te memur 1991 doğumlu Çankırılı. AYO mezunu 176 boy 74 kilo kahverengi gözlü. İstişareye önem veren, söz dinleyen, hizmete bağlı genç bir kardeşimiz."

- "1985 doğumlu, 165 boyunda, 60 kilo vizyonu gayet düzgün bir arkadaşımız.. Ankara'da, bizim yurtlardan birinde aşçı yardımcısı olarak çalışıyor. Memleket Gümüşhane, mütedeyyin bir aile, başörtüsü probleminden dolayı ilkokuldan sonra okutmamışlar ama ehliyet dahil birçok kursa gidip kendini yetiştirmiş. Giyimi, diksiyonu, vizyonu ve bilhassa ahlaki yönüyle şimdiye kadar talip olan adayların hiçbiri olumsuz dönmedi ama adayımızın namaz vs hassasiyetinden dolayı hiçbiri olmadı. Abilerinden dolayı yıllardır bizimle irtibatlı, namaz kılıyor, ailesi ve kendisi şakird bir adayımız acil ihtiyaç. Aradığımız bay şartları: MEZUNİYETİN ÖNEMİ YOK NAMAZ HASSASİYETİ, düzenli bir iş, sigara vs içmemesi."

- "Bu kardeşimiz için özel bir çalışma talebimiz var. Şimdiden Allah razı olsun. 1986 Manisa doğumlu. Samsun'da icra müdürü, boy 170 kilo 75. Abimiz hizmetimiz için değerli birisidir, yakışıklıdır. Üniversite bitirmiş mümkünse Egeli ve açık tenli çalışan ya da atanmasına mani durumu olmayan bir aday ister. Abi itaatkar ve keyfiyetlidir."