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FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon

Kayseri'de, haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "sohbet imamları" tarafından düzenlenen toplantılarına katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış adı altında finansman sağladıkları, örgüte ait vakıf, dernek ve tüzel kişiliklerde üyelik yaptıkları, Bank Asya'da hesap açıkları ve bu hesaplara yüklü miktarda para aktardıkları, çocuklarını örgüte ait eğitim kurumlarına kaydettirdikleri iddiasıyla 11 esnaf ve iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı başlattığı operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
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  2. Esnaf yapılanmasına operasyon
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