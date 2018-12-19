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FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, 49 eski emniyet mensubundan 37'si gözaltına alındı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:59
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, 49 eski emniyet mensubundan 37'si gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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