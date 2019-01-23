0553 313 94 23

FETÖ'nün "emniyetin mahrem imamları" yapılanması davasında mütalaa

Örgütün Bolu'daki emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada iddia makamı, sanıkların 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:24
FETÖ'nün "emniyetin mahrem imamları" yapılanması davasında mütalaa

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, tüm sanıkların dijital materyal incelemesinin tamamlandığını açıklayarak, tutuklu sanık Ali Eryılmaz'ın "asim77" Adem Topal'ın "Ahmet1418" ve Ali Aktaşoğlu'nun ise "Kemal14" kullanıcı adlarıyla "ByLock" kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine söz alan sanıkların avukatları, haklarındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirtti.

Sanıklarla avukatlarının tevsi tahkikat talep durumlarını soran mahkeme heyeti, bu yönde talep olmayınca cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını sunması için söz verdi.

İddia makamı, tüm sanıklara atılı suçlardan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre isteyen sanık avukatları, tutuklu müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu. Söz alan sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

Önceki duruşmalarda, tutuksuz sanık A.Ü. hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı eylemle alakalı başka bir kovuşturma olduğundan dosyasının birleştirilmek üzere ayrılmasına karar verilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, 13 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:24
  1. Bolu
  2. Emniyetin mahrem imamları
  3. FETÖ/PDY davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnşaat bekçisine silahlı saldırı!
    1. İnşaat bekçisine silahlı saldırı!
    2. Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın..
    3. Parası olup da borcunu ödemeyenler..
    4. Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla..
    5. Özbekistan Futbol Federasyonundan..
    6. Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir..
    7. Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı..
    8. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    9. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    10. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru..
    11. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    12. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti..
    13. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    14. Voleybol: Efeler Ligi
    15. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    16. AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    19. Domuz gribi bilançosu ağırlaşıyor!
    20. Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!