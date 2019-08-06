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"FETÖ'nün Emniyet Yapılanması" kitabı yayınlandı

06 Ağustos 2019 Salı 13:42
"FETÖ'nün Emniyet Yapılanması" kitabı yayınlandı

İZMİR (AA) - Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı, araştırmacı-yazar Muhammed Gömük’ün "FETÖ’nün Emniyet Yapılanması" kitabı yayınlandı.

Kitapta, FETÖ üyelerinin emniyetin içerisinde nasıl yapılandıkları ve ülkeye yaşattıkları olumsuzluklar anlatılıyor.

Kitapla ilgili gazetecilere bilgi veren Gömük, FETÖ'nün emniyet teşkilatını ele geçirebilmek için komiser ve emniyet müdürleri yetiştirerek işe başladığını söyledi.

Teşkilat içerisindeki FETÖ'cü yönetim kademesinin, polis alım sınavlarına nüfuz edebilecek güce eriştiğinde açıktan polis memuru alımlarını da kontrol ederek, tüm teşkilatın değiştirilmesi aşamasına geçtiğini ifade eden Gömük, şöyle devam etti:

"40 çeşit terör örgütünün faaliyette olduğu, ajanların cirit attığı, toplumsal olayların dur durak bilmediği, siyasi nabzın her zaman yüksek seyrettiği bir ülkenin emniyet teşkilatını ele geçirmek demek, o ülkenin belini kırmak demekti. FETÖ'nün istediği de tam olarak buydu ve durum artık öyle bir hal almıştı ki FETÖ'den destur almaksızın polis olmak neredeyse imkansız hale gelmişti. FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına ilişkin iddianame ile KOM Daire Başkanlığı'nın raporu da bu gerçeği belgeliyor."

Gömük, kitabın teşekkür yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı telsiz konuşmasıyla kalkışmanın bastırılmasında önemli rol oynayan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’a teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:42
  1. "FETÖ’nün Emniyet Yapılanması" kitabı yayınlandı
  2. FETÖ
  3. FETÖ’nün Emniyet Yapılanması
  4. Muhammed Gömük

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