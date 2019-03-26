FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturması: 31 gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ByLock" kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 31 yeni isme ulaşıldı. Savcılık, bu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Ayrıca şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine hakimlikçe arama ve el koyma kararının da verildiği öğrenildi.



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