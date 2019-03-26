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FETÖ'nün Ege Üniversitesi yapılanmasına yönelik dava

İzmir'deki soruşturma kapsamında örgütün sözde "Alevi yapılanması sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Özdal Okutan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

26 Mart 2019 Salı 17:31
FETÖ'nün Ege Üniversitesi yapılanmasına yönelik dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz sanık Özdal Okutan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık eski Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı ise beraat etti.

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Kazancı, ağlayarak yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, "Bu olay hayatımda yaşayabileceğim en büyük talihsizlik. İşlemediğim bir suçtan dolayı yargılanmaktan çok üzgünüm. Meslek hayatım, onurum, şerefim rencide edildi. Ben bu suçu işlemedim, işlemem de. Yaşam tarzıma tamamen aykırı. Bilerek ve isteyerek yardım edecek biri değilim. Neden bu davanın içindeyim anlamış değilim." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Okutan ise Alevi olduğunu, ancak örgüt üyesi olmadığını ifade ederek, "Beraatımı istiyorum. Alevi dedesi olarak FETÖ propagandası yapmam mümkün değil. Alevi dedesi olarak hain örgütle ilgim yok. Zerre alakam yok." dedi.

Mahkeme heyeti karar için verdiği aranın ardından, Nadide Kazancı'nın delil yetersizliğinden beraatına, Özdal Okutan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, ancak mahkemedeki tutumu ve sabıkasız geçmişi nedeniyle takdiri indirim yapılarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Ege Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli mercilerce tutuklanan Okutan, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Örgütün sözde "Alevi yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Özdal Okutan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", tutuksuz yargılanan Nadide Kazancı için de "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:31
  1. Alevi yapılanması
  2. Ege Üniversitesi
  3. FETÖ/PDY

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