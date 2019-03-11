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FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları yapılanması davasında karar

Aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı- Heyet, 4 sanığa "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 9 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi- Mahkeme heyeti, dosyasının ayrılmasına karar verdiği İsmail Çolak'ın mevcut delil durumu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti

11 Mart 2019 Pazartesi 17:11
FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları yapılanması davasında karar

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada 23 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 aydan 7 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, dosyasının ayrılmasına karar verdiği İsmail Çolak'ın, mevcut delil durumu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Çolak, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, yargılamanın tamamlandığını ve kararın açıklanacağını bildirdi.

Heyet, 23 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. 4 sanığı "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 9 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen oranda hapse mahkum eden heyet, 3 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin devam etmesine karar veren heyet, 16 sanığın beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyalarının ayrılmasına karar verdiği 5 firari sanık hakkında yakalama emrinin devamına hükmetti.

Heyeti, "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın dosyasının tefrikine hükmederek, mevcut delil durumu göz önüne alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyordu.

İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla on beşer yıl hapis cezası talep ediliyordu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:11
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  3. FETÖ/PDY davası

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