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FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları yapılanması davası

Aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi- Heyet, karar duruşmasının 11 Mart Pazartesi günü yapılmasını kararlaştırdı

07 Mart 2019 Perşembe 20:31
FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları yapılanması davası

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5'i firari 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıklar hakkında gelen yeni evraklar okundu.

Tutuksuz sanık E.S. hakkında ifade veren tanık Ö.O'nun, "E.S. sohbet toplantısı düzenleyip belirli kişilerden himmet ve burs topluyordu." ifadelerine ilişkin savunma yaptı.

E.S, ifadeleri kabul etmediğini belirterek, "Biz söylenen 3 kişiyle zaman zaman bir araya geliyorduk, o sohbetlerde Kuran'dan başka bir şey yoktu. Bu ifadelerde bulunan kişi psikolojik tedavi görmüş bir kişidir, ifadelerine itibar edilmemeli. Ben kişileri bir yerlere yönlendirmedim. Bağlantım da yok, bu kişi kendini kurtarmak için yalan söylüyor." diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık O.A. da hakkındaki tanık ifadelerine karşı "2016'da hiç hakkım olmayan bir şirketten hissem olduğunu söyledi A.A. bana. Bu hissenin 270 bin lira olduğunu ve bu hisse ile Eda Eğitim AŞ'den hisse satın alabileceğimi söyledi. Emekli adamım, 'O kadar param yok' dedi. O da '270 bin lirayı veririz, gerisini vermesen de olur' dedi. O hissenin ne olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık T.K. ise A.A'nın, hisse senetleri satışlarından sorumlu kişi olduğunu belirterek, "A.A. hisse senetleri satışlarını kendisi yapmıştır. Ben bu hisseleri alırken de satarken de para vermedim. Bunlar göstermelik satışlardır." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, firari sanık İbrahim Çelik hakkındaki ByLock tutanağının kendilerine ulaştığını açıkladı.

Diğer tutuksuz sanıkların savunmalarını alan heyet, dosyadaki sanık sayısının fazla olması sebebiyle kararı açıklamak üzere duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Bir önceki celsede, Cumhuriyet savcısı, firari sanıklar Eyüp Çakır, Fisun Çelik, İbrahim Çelik, Murat Güner ve Samet Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasını, İsmail Çolak'ın da aralarında bulunduğu 30 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, aralarında yine Çolak'ın da bulunduğu 17 sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını talep etmişti.

Cumhuriyet savcısı, diğer 17 sanığın da beraatine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.


- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.

İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla on beşer yıl hapis cezası talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:31
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