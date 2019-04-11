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FETÖ’nün ‘Dua Listesi’ davasında 22 tahliye

FETÖ’ nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyonda ele geçirilen Dua Listesi’nde ismi olduğu gerekçesiyle 63 kişinin yargılandığı davada 22 sanığın tahliyesine karar verildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:06
FETÖ’nün ‘Dua Listesi’ davasında 22 tahliye

FETÖ’ nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyonda ele geçirilen Dua Listesi’nde ismi olduğu gerekçesiyle 63 kişinin yargılandığı davada 22 sanığın tahliyesine karar verildi.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve diğer bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen 944 kişinin isminin yer aldığı Dua Listesi’nde adı geçtiği gerekçesiyle 63 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.


İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 49’u tutuklu 58 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların ailesi de izleyici olarak katıldı.


Duruşma kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanıklara savunmaları soruldu.


Duruşmada savunma yapan sanıklar FETÖ ile herhangi bir irtibatlarının olmadığını söyleyerek haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıklar beraatlarını talep etti.


Sanıkların ve avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.


Mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle 49 tutuklu sanıktan 22’si hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı, sanıkların tanıklar üzerinde etkide bulunma ihtimallerinin açık olması nedeniyle 27 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek bir sonraki duruşmanın Silivri Cezaevi’nde görülmesine hükmetti.


İDDİANAMEDEN


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kaynak Holding ve bağlantılı şirketler hakkında, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramalar esnasında ele geçirilen hard diskte ‘Dua Listesi’ adlı bir dosya bulunduğu belirtilmişti. Dosyanın içerisindeki listenin başında Fetullah Gülen’in ismi başta olmak üzere 944 kişinin isminin yer aldığı açıklanmıştı. Olaya ilişkin düzenlenen iddianamenin devamında Dua Listesi’ndeki kişilere örgüt lideri tarafından bizzat dua edeceğinin söylendiği ve bu şekilde örgütsel motivasyonun sağlanmaya çalışıldığı aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:06
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